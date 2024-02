Elfjährigen in Graz beraubt – Fünf unbekannte Täter in Verdacht

Laut Angaben des Elfjährigen sei er am 8. Februar in Straßgang unterwegs gewesen, um für seine Mutter etwas einzukaufen. Gegen 17:30 Uhr, auf dem Weg vom Geschäft nach Hause, hätten ihm fünf unbekannte Täter plötzlich die Augen zugehalten und er sei im Bereich Kärntner Straße 388 in den dortigen Acker gezerrt worden.

Danach sei er zu Boden gedrückt worden und hätten ihm die Unbekannten fünf Euro aus seiner Geldbörse geraubt. Anschließend seien sie zu Fuß bzw. auf E-Scootern geflüchtet. Der Elfjährige wurde dabei leicht verletzt und ging nach Hause. Sein Vater verständigte dann die Polizei.

Nähere Angaben zu den fünf unbekannten Tätern konnte er nicht machen.

Sachdienliche Hinweise sind an den Journaldienst des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Graz, Tel. Nr.: 059 133/65 3333, erbeten.