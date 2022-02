Elf Festnahmen nach Raubserie im Grazer Stadtgebiet

Bereits am 10. Jänner 2022 lockte eine 15-Jährige ihren 18-jährigen Ex-Freund – unter dem Vorwand „sturmfrei zu haben“ – zu sich in die Wohnung. Dort warteten bereits sechs weitere Jugendliche auf den 18-jährigen Grazer. Sie hatten sich in der Wohnung der 15-Jährigen verabredet, um den Grazer brutal zu überfallen. Dabei attackierten ihn die sechs Burschen mit massiven körperlichen Gewaltanwendungen. Unter anderem fügten sie ihm Schläge mit einem Ledergürtel zu. Der 18-Jährige erlitt zahlreiche Verletzungen.

Die sechs Jugendlichen verschiedener Nationalitäten (Österreicher, Serben und Rumänen) forderten während der Gewaltanwendungen Geld von dem 18-Jährigen. Da Hausbewohner auf den Tumult aufmerksam wurden, ließen die jungen Männer jedoch vorzeitig von dem 18-Jährigen ab und flüchteten lediglich mit einer Schachtel Zigaretten als Beute.

Ermittlungen führten Grazer Kriminalisten zu den sechs amtsbekannten Burschen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Mit Unterstützung der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) des LKA Steiermark nahmen Polizisten die Jugendlichen im Laufe der vergangenen Wochen fest. Auch die 15-Jährige wurde festgenommen. Alle sieben Tatverdächtigen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Zweite Täterbande nach Raubüberfälle in Andritz ausgeforscht

Ebenfalls forschten Ermittler des Kriminalreferates Graz innerhalb weniger Tage sechs weitere Tatverdächtige zwischen 13 und 15 Jahren aus. Sie stammen aus Bulgarien, Serbien, der Türkei, dem Iran und Österreich und sollen insgesamt drei Raubüberfälle in Andritz begangen haben.

Die sechs polizeibekannten Tatverdächtigen überfielen in unterschiedlichen Zusammensetzungen insgesamt drei jugendliche Grazer und beraubten sie ihres Bargeldes. Dabei kam es zu Bedrohungen der Opfer, teils mit Anwendung von Faustschlägen und Fußtritten.

Die Ermittler des Kriminalreferates nahmen vier der Täter fest (einen davon noch am Tag eines Überfalls) und lieferten diese über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Leoben ein. Zwei der Täter sind noch minderjährig, weswegen keine Festnahmen erfolgten. Alle Tatverdächtigen werden angezeigt.