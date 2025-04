Drogenbeeinträchtigt: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Gegen 9 Uhr lenkte am 22. April ein 54-jähriger israelischer Staatsbürger seinen Pkw stadtauswärts auf der Kärntner Straße und beabsichtigte, an der Kreuzung mit der Erna-Diez-Straße nach links in Richtung Weblinger Kreisverkehr abzubiegen. Aufgrund einer roten Ampel hielt der Mann sein Fahrzeug ordnungsgemäß am linken Linksabbiegerstreifen an.

Im Fahrzeug befand sich eine 57-jährige Mitfahrerin. Unmittelbar dahinter hielten zwei weitere Pkw verkehrsbedingt an – gelenkt von einem 57-jährigen sowie einem 64-jährigen.

Zur selben Zeit bog ein 40-jähriger Grazer mit seinem Pkw vom Weblinger Kreisverkehr kommend verbotenerweise vom Geradeausfahrstreifen nach rechts in die Kärntner Straße ein. Dabei ordnete sich der Mann zudem auf der falschen Fahrbahnseite ein und stieß frontal gegen den stehenden Pkw des 54-jährigen Israelis. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 54-Jährigen auf die beiden Fahrzeuge dahinter geschoben.

Die beiden Insassen des vordersten Pkw erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Roten Kreuz in das UKH Graz gebracht. Ein mit allen beteiligten Lenkern durchgeführter Alkomattest verlief negativ.

Der 40-jährige Unfalllenker zeigte jedoch Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung und wurde daraufhin einer amtsärztlichen Untersuchung unterzogen. Diese ergab eine Fahruntauglichkeit, weshalb dem Mann die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen wurde.