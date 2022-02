Drei Raubüberfälle letztes Wochenende in Graz: Polizei bittet um Hinweise

Samstagnachmittag und in der Nacht auf Sonntag ereigneten sich in Graz drei, voneinander unabhängige Raubüberfälle. Zwei Männer sind in Haft.

Murpark: 12-jähriger von 5 Jugendlichen angegriffen

Der erste Vorfall ereignete sich am 26. Februar gegen 17 Uhr im Einkaufszentrum Murpark in der Ostbahnstraße. Dabei wurde ein Zwölfjähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung von einer Personengruppe angesprochen und nach Geld gefragt. Da der Zwölfjährige kein Geld hergab, wurde er von der Gruppe verfolgt, eingekreist und mit Schlägen bedroht. Mitglieder der Gruppe nahmen dem Opfer einen geringen Bargeldbetrag aus der Geldbörse und flüchteten. Das Opfer blieb unverletzt und erstattete erst gestern Sonntag die Anzeige bei der Polizei.

Täterbeschreibung:

Die Gruppe bestand aus rund fünf männlichen Personen im Kinder- bzw. im jugendlichen Alter.

Die Mitglieder waren überwiegend dunkel gekleidet und trugen einen Mund-Nasen-Schutz.

Ein Mitglied der Gruppe fällt laut der Polizei durch seine Bekleidung auf, da er sich von den dunkel gekleideten anderen Mitgliedern unterscheidet. Dieser Jugendliche trug eine beige/graue Hose und einen dunklen Anorak mit einem auffällig roten Stoff auf der Innenseite der großen und offen getragenen Kapuze.

Zu diesem Vorfall ersucht das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 059133/65/3333 um zweckdienliche Hinweise.

Elisabethstraße: Zwei Täter raubten 20-jährigen aus und bedrohten drei weitere Personen

Die beiden weiteren Vorfälle ereigneten sich kurz nach Mitternacht am Sonntag in der Elisabethstraße.

Zwei vorerst unbekannte Täter drohten beim ersten Überfall einem 20-Jährigen Schläge an und raubten dem Opfer einen geringen Bargeldbetrag. Der 20-Jährige blieb unverletzt, die Täter flüchteten.

Kurz darauf trafen die mutmaßlichen Täter in der Elisabethstraße auf drei Personen (eine Frau und zwei Männer), alle Anfang 20 und wohnhaft in Graz. Die Täter forderten von ihren Opfern gezielt Zigaretten. Nachdem die drei Personen den Tätern keine Zigaretten ausfolgten, forderten die Unbekannten Bargeld, drohten Schläge an und wurden handgreiflich.

Die drei Opfer wollten flüchten, wurden aber von den beiden Unbekannten eingeholt. Die Opfer versuchten noch, sich im Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses einzuschließen und sich dadurch in Sicherheit zu bringen. Dort schlugen die beiden Männer dem 21-jährigen weiblichen Opfer gegen die Schulter, weiters zerbarst eine Glasscheibe und verletzte die Frau unbestimmten Grades. Auch die beiden weiteren Opfer mussten Schläge einstecken, dürften aber unverletzt geblieben sein.

Die Täter flüchteten abermals, dieses Mal jedoch ohne Beute. Die Opfer erstatteten die per Telefon die Anzeige bei der Polizei. Eine Polizeistreife traf bei der Anfahrt zum Tatort auf die beiden mutmaßlichen Täter. Bei diesen handelte es sich um zwei Männer aus Graz im Alter von 18 Jahren. Die beiden wurden festgenommen und werden derzeit einvernommen.