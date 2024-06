Brand einer Photovoltaik-Anlage am Dach eines Wohnhauses

Gegen 12:40 Uhr geriet am 10. Juni eine Photovoltaikanlage am Dach eines Wohnhauses in der Laubgasse in Brand. Die Berufsfeuerwehr Graz konnte in der Folge den Brand löschen, verletzt wurde niemand.

Es konnte keine konkrete subjektive Brandursache durch Dritte festgestellt werden und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist der Brand auf ein technisches Gebrechen der Photovoltaikanlage zurückzuführen.

Durch die Brandentwicklung dürfte ein Gesamtschaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden sein.

Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit 6 Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz.

Foto: BFG