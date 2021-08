18-Jähriger nach Raub auf Supermarkt in Graz festgenommen

Am Abend des 25. Juni 2021 wurde ein Supermarkt in der Straßganger Straße überfallen. Gegen 18.15 Uhr betrat der Täter den Supermarkt und wartete im Kassenbereich. Als ihn ein aus dem Lager kommender Angestellter des Supermarktes ansprach, nötigte der Täter den Angestellten zur Herausgabe von Bargeld.

Dabei drohte er diesem und täuschte mit der Hand in der Pullover-Tasche vor, einen Gegenstand auf den Angestellten zu richten. Dieser öffnete daraufhin die Kassenlade. Der Täter floh mit dem Bargeld. Der Angestellte blieb unverletzt und erlitt einen Schock.

Umfangreiche Ermittlungen sowie ein eingelangter Hinweis nach der Veröffentlichung eines Lichtbildes einer Überwachungskamera führten Raubermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark auf die Spur des 18-jährigen Grazers. Auch die Auswertung von sichergestellten Spuren am Tatort erhärtete den Tatverdacht, woraufhin die Staatsanwaltschaft Graz die gerichtlich bewilligte Festnahme des Mannes anordnete.

Kriminalisten der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) nahmen den 18-Jährigen gestern Vormittag an seiner Wohnadresse fest. Er zeigte sich umfassend geständig und gab an, den Raub am 25. Juni sowie die folgende Flucht sorgfältig geplant zu haben. Das Mitführen eines Messers stellte er in Abrede. Als Motiv gab der 18-Jährige den Wunsch finanzieller Unabhängigkeit an. Die Beute hatte der 18-Jähige für Restaurantbesuche und Bekleidung sowie für die Miete eines E-Scooters ausgegeben.

Der 18-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die öffentliche Fahndung (sowie die Verwendung des Bildes) ist somit Widerrufen.

Foto: LPD Steiermark