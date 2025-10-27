Wohnungsbrand in Wagnitz – Bewohner schwer verletzt

Am Sonntagvormittag, dem 26. Oktober 2025, kam es in Wagnitz zu einem Küchenbrand. Gegen 10:45 Uhr alarmierten Anrainer die Einsatzkräfte, nachdem dichte Rauchschwaden aus einer Wohnung drangen.

Beim Eintreffen der Feuerwehren Feldkirchen und Wagnitz stand die Küche bereits in Flammen. Ein 38-jähriger Bewohner konnte sich noch auf die Terrasse retten, erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung. Das Rote Kreuz versorgte den Mann, ehe er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen wurde. Eine 57-jährige Frau aus Graz, die sich ebenfalls in der Wohnung befand, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort behandelt.

Unter schwerem Atemschutz löschten die Einsatzkräfte den Brand rasch und verhinderten eine Ausbreitung auf weitere Räume. Insgesamt standen rund 35 Feuerwehrleute im Einsatz, unterstützt von Polizei und Rettung.

Nach ersten Ermittlungen dürfte angebranntes Kochgut den Brand ausgelöst haben. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Fotos: Feuerwehr Feldkirchen