Serie von tödlichen Motorradunfällen in der Steiermark geht weiter

Am 31. Juli 2024 kam es auf der L606 in Klosterwinkel zu einem tödlichen Motorradunfall. Ein 28-Jähriger verstarb am Unfallort. Aktuell beklagt die steirische Unfallstatistik 37 Verkehrstote

Der 28-jährige Kärntner fuhr mit seinem Motorrad gegen 17.30 Uhr auf der Hebalmstraße von Deutschlandsberg in Richtung Kärnten. Aus derzeit ungeklärter Ursache verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Der Mann geriet bei Straßenkilometer 14,9 auf das Bankett und in Folge in eine dort befindliche Regenabflussrinne. Daraufhin prallte der Mann gegen einen Strommasten.

Ein Zeuge leistete Erste-Hilfe-Maßnahmen und reanimierte den Verunglückten. Diese Maßnahmen wurden von den alarmierten Einsatzkräften (Rettung, Rettungshubschrauber C12, Feuerwehr Kloster, zwei Polizeistreifen) ergebnislos fortgesetzt. Der Mann verstarb am Unfallort.

Weitere tödliche Motorradunfälle in diesem Sommer

Bei dem tödlich verunglückten 28-Jährigen Kärntner handelt es sich um das zweite tödliche Motorradunfallopfer in dieser Woche. Erst am Abend des 29. Juli 2024 kam ein 24-Jähriger Leibnitzer mit seinem Motorrad im Bezirk Leibnitz ums Leben.

Der 24-Jährige lenkte sein Motorrad auf der L614 von Leutschach in Richtung Langegg. Im Bereich der Volksschule kam ihm ein 41-jähriger Slowene mit einer Zugmaschine samt Anhänger entgegen. Der Slowene bog nach links in die Pößnitzbergstraße ein. Dabei dürfte der 41-Jährige den 24-Jährigen übersehen haben.

Der Motorradlenker kollidierte mit dem Anhänger der Zugmaschine. Einsatzkräfte konnten dem Leibnitzer nicht mehr helfen. Der Mann verstarb am Unfallort.

Am 11. Juli 2024 verlor ein 22-jähriger Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Laut Zeugenaussagen war der Motorradlenker mit der erlaubten Geschwindigkeit unterwegs und fuhr nicht zu schnell

Am 7. Juli 2024 verletzte sich ein 56-jähriger Motorradfahrer sich bei einem Verkehrsunfall tödlich. Der Mann aus der Slowakei lenkte am Vormittag sein Motorrad auf der Murauer Straße (B97) aus Richtung Murau kommend in Richtung St. Georgen am Kreischberg. Am Sozius befand sich seine 55-jährige Ehefrau. In einer Rechtskurve kam das Motorrad auf der regenassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 35-Jährigen aus Wien. In weiterer Folge stieß das Motorrad gegen einen folgenden Pkw, gelenkt von 62-jährigen Wiener.

Bei dem Unfall erlitt der Lenker des Motorrades tödliche Verletzungen. Seine Ehefrau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vom Rettungshubschrauber C14 in das Landesklinikum Klagenfurt verbracht. Die Lenker und die Mitfahrer in den beiden Pkw blieben bei dem Unfall unverletzt.

Am 23. Juni 2024 wurde 29-jähriger Motorradlenker beim Zusammenstoß mit einem Pkw getötet. Der Mann aus dem Bezirk GU lenkte sein Motorrad auf der B65 von Kainbach kommend in Richtung Graz. In einer leichten Linkskurve bei Straßenkilometer 9,4 im Gemeindegebiet von Kainbach, überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Pkw eines 58-Jährigen aus dem Bezirk Leoben übersehen haben, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Sämtliche Maßnahmen blieben leider ohne Erfolg, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Am 19. Juni 2024 kam es auf der Radlpass Straße (B76) zu einer seitlichen Berührung zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Der Motorradlenker kam zu Sturz und wurde tödlich verletzt. Bei Straßenkilometer 7,65 (in dieser Fahrtrichtung zweispurig) überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw, gelenkt von einer 34-Jährigen aus Graz. Dabei dürfte der 73-Jährige einen zu geringen Seitenabstand zum Pkw eingehalten haben, so dass es zu einer seitlichen Berührung des rechten Seitenkoffers mit dem Pkw gekommen sein dürfte. Der Motorradfahrer kam ins Schleudern und rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge pralle er gegen einen Erdwall und kam etwa 20 Meter danach in einem Wiesenstück zu liegen. Trotz sofortiger Erster Hilfe durch Verkehrsteilnehmer und Reanimationsversuchen des Notarzt-Teams verstarb der 73-Jährige an der Unfallstelle.

Aktuell beklagt die steirische Unfallstatistik 37 Verkehrstote. Die Zahlen bewegen sich laut der Polizei am Niveau der Jahre 2022 (43) und 2023 (37).

Foto: Symbolbild