Grazer Jahreskarte: Preis wird 2022 nicht angehoben

Beim Öffentlichen Verkehr friert die Grazer Koalition den Preis für das Jahresticket ein, um auch in Zeiten starker Teuerung den Preis 2022 stabil zu halten. Das ist aufgrund gestiegener Kosten nur durch eine Erhöhung des Zuschusses der Stadt Graz möglich.

Anstelle des Verbundtarifs von 504 Euro ab 1. Juli 2022 kostet die Grazer Jahreskarte dadurch weiterhin 315 Euro für Personen mit Hauptwohnsitz in Graz.

Umweltfreundliche Mobilität im Sinne des Klimaschutzes ist das Gebot der Stunde. Die Förderung des Jahrestickets für Grazer:innen ist ein wichtiges Mittel, Menschen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten in ihrem Alltag zu unterstützen und den Umstieg vom Auto auf Straßenbahn und Bus zu erleichtern . Mit dem zukunftsweisenden Ausbau des ÖV, den wir gerade auf Schiene gebracht haben, und der Radoffensive verfügen wir in Graz über viele Bausteine um unsere Klimaziele konsequent zu verfolgen.