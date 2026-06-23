Zwei Fußgängerinnen nahe LKH Graz von Auto erfasst

In St. Leonhard sind am Montagnachmittag, 22. Juni 2026, zwei 19-jährige Fußgängerinnen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Eine der Frauen erlitt schwere Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 15:00 Uhr in der Elisabethstraße in der Nähe des LKH Graz. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es stadteinwärts auf beiden Fahrstreifen immer wieder zu Kolonnenverkehr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überquerten die beiden jungen Frauen plötzlich die Fahrbahn. Eine 28-jährige Autofahrerin bemerkte die Fußgängerinnen aufgrund der Verkehrssituation offenbar zu spät. Trotz einer Vollbremsung konnte sie eine Kollision nicht mehr verhindern.

Beide 19-Jährigen wurden durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen, die zweite wurde unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden zur Behandlung ins LKH Graz gebracht.

Ein Alkotest bei der 28-jährigen Pkw-Lenkerin verlief negativ.