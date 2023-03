Zusammenstoß mit Straßenbahn der Linie 4 in Eggenberg

Bei einem Zusammenstoß eines Pkws mit einer Straßenbahngarnitur wurde heute morgen in Eggenberg eine 56-Jährige leicht verletzt.

Gegen 9 Uhr 5 lenkte ein 64-Jähriger aus Graz seinen Pkw auf der Eckertstraße in Richtung Osten. An der Kreuzung Eckertstraße/Alte Poststraße/Köflacher Gasse dürfte er das Rotlicht der dortigen Ampel übersehen haben und fuhr in die Kreuzung ein.

Zum selben Zeitpunkt fuhr eine Straßenbahn der Linie 4, geführt von einer 40-Jährigen aus Graz, auf der Alten Poststraße in Richtung Süden.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einer seitlichen Kollision des Pkws mit der Straßenbahngarnitur. Dabei wurde die 56-jährige Beifahrerin im Pkw leicht verletzt. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in das UKH Graz eingeliefert.

Durch den Anprall wurde der Pkw zur Seite geschleudert und stieß gegen einen weiteren Pkw, gelenkt von einer 43-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. Alle weiteren beteiligten Personen blieben unverletzt.