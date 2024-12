Verkehrsunfall: 13-jähriger am Schulweg schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen, dem 19. Dezember 2024, ereignete sich in der Münzgrabenstraße im Grazer Bezirk Jakomini ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Jugendlicher unter einem Pkw eingeklemmt wurde. Die Berufsfeuerwehr Graz wurde von der Polizei alarmiert und traf nur wenige Minuten nach der Alarmierung am Unfallort ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 13-jährige gegen 07:05 Uhr auf Höhe der Münzgrabenstraße 129a die Straße überqueren. Dabei kam der Jugendliche aus noch ungeklärten Gründen zu Sturz und geriet unter das Fahrzeug eines 30-jährigen Pkw-Lenkers. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt.

Die ersteintreffende Löschgruppe der Feuerwache Ost führte eine sogenannte Crashrettung durch: Das Fahrzeug wurde gesichert und mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts angehoben. Bereits sieben Minuten nach der Alarmierung konnte der Jugendliche aus seiner Zwangslage befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Während der Erstversorgung am Unfallort mussten die Rettungskräfte den 13-Jährigen reanimieren. Anschließend wurde er schwer verletzt in das LKH-Graz transportiert, wo er sich weiterhin in medizinischer Behandlung befindet.

Brandkommissär Martin Trampusch lobte den Einsatz: „Unsere erstankommende Löschgruppe von der Feuerwache Ost führte eine sehr schnelle Menschenrettung durch. Nur sieben Minuten nach der Alarmierung konnte der Jugendliche aus seiner Zwangslage befreit werden.“

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Der Gesundheitszustand des Jugendlichen bleibt derzeit kritisch. Weitere Details zum Unfallgeschehen oder zur Verletzungslage konnten bislang nicht bekanntgegeben werden.