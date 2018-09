Ein Todesopfer bei Zugkollision mit Linienbus in Graz

In Wetzelsdorf kollidierte gegen 8 Uhr früh ein GKB Zug mit einem Grazer Linienbus (Linie 33) beim Bahnübergang in der Grottenhofstraße. Laut ersten Informationen der Polizei ist mindestens ein Todesopfer zu beklagen. 11 weitere Personen wurden verletzt.

Der Bus war in Richtung Straßgang und der Zug S61 stadteinwärts unterwegs. An diesem, nur durch eine Ampel geregelten Bahnübergang, ist der Unfall passiert:

Polizei und Rettung sind mit allen verfügbaren Kräften vor Ort. Ein Rettungshubschrauber und das Kriseninterventionsteam sind im Einsatz. Acht Personen, die sich überwiegend im vorderen Teil des Busses aufgehalten haben, wurden schwer verletzt, drei Passagiere leicht. Im entgleisten Zug soll es keine Verletzten geben.

Wie die Polizei meldete, handelt es sich bei der tödlich verunglückten Person um die 34-jährige Buslenkerin.

Bürgermeister Siegfried Nagl zeigt sich tief erschüttert:

Es ist furchtbar, wenn so ein tragischer Unfall passiert. Spekulationen über die Hintergründe werde ich keine anstellen, denn als erstes gilt es, das tiefste Mitgefühl dem Gatten und den Angehörigen der tödlich verunglückten Buslenkerin auszusprechen. Wir hoffen und beten für jene, die schwer verletzt wurden. Mein Dank geht auch an die Einsatzorganisationen, die in bewährter Weise sehr rasch und effizient am Unfallort geholfen haben.