Heute Nachmittag stürzte ein dreijähriges Mädchen beim Spielen mit ihrer Mutter in die Mur. Die 32-jährige Mutter sprang dem Mädchen nach, konnte aber anschließend nicht mehr ans Ufer gelangen. Passanten zogen die beiden aus dem Wasser.

Gegen 15:45 Uhr spielte die Mutter mit ihrer Tochter beim Murradweg an einem Betonsteg. Dabei verlor das Mädchen das Gleichgewicht und stürzte in die Mur. Die 32-jährige in Graz lebende Türkin sprang ihrer Tochter nach, konnte aber anschließend nicht mehr ans Ufer schwimmen.

Ein 37-jähriger Jogger aus Graz bemerkte die Notsituation der beiden und sprang ins Wasser. Er zog die beiden unter Hilfe eines 40-jährigen Passanten aus dem Fluss. Danach verständigten sie die Einsatzkräfte und leisteten den beiden Erste Hilfe. Das Mädchen wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz gebracht.

Foto: Das Symbolbild zeigt die Puntigamer Brücke. Laut Medienberichten soll der Unfall kurz oberhalb der Brücke passiert sein.