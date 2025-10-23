Zeugen gesucht: Motorradfahrer schlägt Fußgänger in Graz nieder

Nach einem gewalttätigen Zwischenfall am Freitagabend, 17. Oktober 2025, bittet die Polizei um Mithilfe: Ein bislang unbekannter Motorradfahrer hat einen 23-jährigen Fußgänger in der Lessingstraße im Bezirk St. Leonhard schwer verletzt.

Gegen 23:30 Uhr war der junge Grazer mit zwei Freunden nahe der Technischen Universität unterwegs. Beim Überqueren der Straße musste ein Motorradfahrer abrupt bremsen und geriet kurz ins Schleudern. Statt die Situation zu klären, stieg der Unbekannte ab und schlug dem 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und wurde im LKH Graz versorgt.

Nach dem Angriff flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Weder das Opfer noch seine Begleiter konnten nähere Angaben zu dem Mann oder dem Motorrad machen.

Die Polizeiinspektion Graz-Plüddemanngasse ersucht nun um Hinweise von möglichen Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder den Motorradfahrer gesehen haben.

Informationen bitte an die Polizei unter 059133/6591.