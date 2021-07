Impftag ohne Termin am 17. Juli in Graz, Premstätten, Bruck/Mur, Gleisdorf

Beim 18. Impf-Updates des Landes Steiermark am 2. Juli wurde bekannt gegeben, dass mittlerweile bereits 1.082.199 Impfungen, davon 661.075 Erst- und 421.124 Zweitimpfungen, erfolgt sind. Laut Impfkoordinator Michael Koren wird es aber zunehmend schwieriger Impfwillige zu finden.

Mit verschiedenen Aktionen, wie sie auch andere Bundesländer machen, sollen mehr Personen für eine Impfung erreicht werden.

Für den August ist geplant, in drei steirischen Einkaufszentren einen Termin für spontan Entschlossene anzubieten. Geplant ist, den Impfstoff der Firma Johnson & Johnson zu verimpfen. Wird das gut angenommen, sollen weitere Termine angeboten werden.

Über den Sommer soll gemeinsam mit der Stadt Graz an verschiedenen Formaten gearbeitet werden, wie zum Beispiel Videos, um Menschen über Sprachbarrieren hinweg zu erreichen. Das alles soll dabei unterstützen, zu einer hohen Durchimpfungsrate kommen.

Wir freuen uns über die aktuell gute Infektionslage, jedoch ziehen durch die sich schnell ausbreitende Delta-Variante dunkle Wolken am Sommerhimmel auf. In Großbritannien, Indien oder auch Portugal sehen wir aktuell wieder steigende Zahlen durch die Delta-Variante. Auch in Österreich wird sich nach und nach diese Mutation durchsetzen. In der Bevölkerung wird angesichts der guten Lage die Gefahr einer Infektion oftmals unterschätzt. Umso wichtiger ist nun die Impfung, denn eine Vollimmunisierung schützt auch vor einer schweren Infektion mit der Delta-Variante. In Österreich wird mit der Impfung eine ‚Vollkaskoversicherung‘ gegen die Krankheit gratis zur Verfügung gestellt. Bitte nutzen Sie daher die Möglichkeit einer Impfung.