Gas-Einspeicherung in Haidach hat begonnen – 53% Füllstand in Österreich

Bei der gestrigen Tagung des Krisenkabinettes der Bundesregierung zur Energieversorgung in Österreich, wurde als wichtiger Schritt der Beginn der Einspeicherung im Gasspeicher Haidach verkündet. Die Einspeicherung sei dabei in den ersten Stunden knapp an das technische Maximum gestiegen. Damit werde nun in allen Gasspeichern in Österreich eingespeichert.

Zuständig ist die RAG Austria AG als technischer Betreiber der Anlage. Sie hat von der Regulierungsbehörde E-Control einen vorübergehenden Vermarktungsauftrag über einen Teil der Speicherkapazitäten im Speicher Haidach – in Höhe von rund 14 TWh Arbeitsgasvolumen – bekommen. Das Unternehmen hat bereits mit der Vermarktung der Kapazitäten begonnen, die Reihung von Anfragen aus der Wirtschaft erfolge nach dem „First Come, First Serve“-Prinzip. Der Schritt soll dazu beitragen, die österreichischen Speicherziele für den Herbst zu erreichen.

Laut Bundeskanzler Nehammer sind derzeit mehr als 50 TWh Gas eingespeichert – das entspricht einem Füllstand von 53% der Gesamtkapazität in Österreich. Damit sei der Gasvorrat für mehr als ein halbes Jahr lang gesichert.

Vizekanzler Kogler informierte darüber, dass daran gearbeitet werde, die steigenden Kosten für Strom mit einem begünstigten Grundbedarf abzufedern. Dabei sei es wichtig, die Sozialpartner einzubinden und den weiteren Parlamentsparteien anzubieten, sich konstruktiv an Lösungen zu beteiligen.

Mehr zum Thema:

www.derstandard.at

Foto © BKA / Tatic