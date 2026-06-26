Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend, 25. Juni 2026, in Straßgang zu Sturz gekommen. Der junge Mann stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 17:40 Uhr war der 18-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad auf der Harter Straße in Richtung Südwesten unterwegs. Beim Überqueren eines Bahnübergangs verlor das Hinterrad offenbar die Bodenhaftung, woraufhin der Lenker stürzte.

Anschließend rutschte der Motorradfahrer noch rund 30 Meter über die Fahrbahn. Ein Anrainer bemerkte den Unfall und alarmierte die Einsatzkräfte.

Nach der Erstversorgung wurde der 18-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz gebracht.

Ein Alkotest ergab laut Polizei eine leichte Alkoholisierung. Dem Probeführerscheinbesitzer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.