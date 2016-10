EL PESCADOR: Neues Fischrestaurant in Graz

Graz bekommt mit dem EL PESCADOR ein neues Fischrestaurant in der Innenstadt, direkt gegenüber dem el Gaucho im Landhaus. Das Fischrestaurant mit 36 Sitzplätzen soll das weltoffene Lebensgefühl eines Hafenlokals in einem ungezwungenen und gemütlichen Ambiete widerspiegeln. Bei unserem Fotorundgang bestätigte sich der charmante Eindruck. Gäste dürfen sich auf maritime Kreationen von mediterraner bis asiatischer Küche freuen und dabei dem Koch bei der Zubereitung ihrer Speisen zusehen.

Mediterrane Spezialitäten in Graz

Die Küche im EL PESCADOR ergänzt mediterrane Spezialitäten durch Klassiker aus der Steiermark sowie kreative Sushi-, Sashimi- und Rolls-Variationen. Christof Widakovich tüftelte lange an der besten Fischsuppe. Beim VIP-Opening am 8. Oktober bekamen wir eine Kostprobe der Fischsuppe und waren davon sehr angetan! Als zweite Speise wurde eine Pasta mit Meeresfrüchten aufgetischt. Auch diese ein kulinarisches Genuss.

Mittags gibt es zwischen 11.30 und 14.30 Uhr einen Mittagsteller („Catch of the day“), einige Spezialgerichte, Vorspeisen aus der Vitrine zum Selbstzusammenstellen, eine Tarte und die bereits erwähnte Fischsuppe. Um 11.30 und 12 Uhr gibt es auch die Möglichkeit gegen Vorbestellung die Mittagsgerichte zum Mitnehmen abzuholen. Am Nachmittag sind jederzeit die Vorspeisen und die

Fischsuppe verfügbar.

Abends gibt es von 17 bis 22 Uhr die große Karte, die neben Vorspeisen-Kreationen auch verschiedene Fische als Filet (individuell kombinierbar mit Beilagen, Saucen und Upgrades) beinhaltet. Ganze Fische werden für mehrere Personen angeboten. Unter den sogenannten Specials finden Gäste im Fischrestaurant kreative Kombinationen sowie auch Klassiker wie Surf & Turf. Desserts, frische Sorbets und selbstgemachte Limonaden.

Zu den Fischgerichten werden auf der Weinkarte die besten Tropfen aus allen Ländern angeboten.

Nachhaltigkeit wird im neuen Restaurant EL PESCADOR im Rathaus (Landhausgasse 6) groß geschrieben, so würde man nur mit den besten Lieferaranten zusammen arbeiten, die einen nachhaltigen Fang bzw. eine Open Water Zucht garantieren. Laut Christof Widakovich liegt ihm ein Fischlokal auf höchstem Niveau, aber mit der nötigen Bodenständigkeit seit Jahren am Herzen. Bereits in seiner Zeit im Steirereck in Wien, wo er sechs Jahre unter Helmut Österreicher als Fischkoch arbeitete, spürte er große Liebe zu diesem Produkt. So schließt sich mit dem EL PESCADOR der Kreis in der Landhausgasse zwischen Steak und Fisch-Genuss. Unter Patron Franz Grossauer übernimmt Widakovich gemeinsam mit Robert Grossauer die Geschäftsführung.

Fotos von der El Pescador Eröffnung

EL PESCADOR Öffnungszeiten