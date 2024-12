Fahrschule Roadstars hat erneut Konkursverfahren eingebracht

Am 17. Dezember 2024 wurde über das Vermögen der Roadstars GmbH für Verkehr & Mobilität mit Sitz in der Radetzkystraße 1, 8010 Graz, beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Konkursverfahren beantragt.

Nach einem zuvor eröffneten Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (GZ 27 S 163/23g) am 15. Dezember 2023, das mit Annahme eines Sanierungsplans am 27. Februar 2024 endete, war die Zahlungsfrist ursprünglich bis zum 27. Februar 2026 festgelegt. Das Verfahren wurde am 8. April 2024 rechtskräftig bestätigt und aufgehoben.

Im Juli 2024 übernahm die TSA Kipperer Fahrschulen Service GmbH die Gesellschaftsanteile, und Ing. Philipp Kipperer trat am 31. Juli 2024 die Geschäftsführung an.

Laut KSV führten steuerlich relevante Korrekturen zu einer buchmäßigen Überschuldung. Zusätzlich wurde die Fahrschulgenehmigung durch den vormaligen Betreiber ohne Information an die aktuelle Geschäftsführung zurückgezogen. Ein dadurch kurzfristig abgesagter Prüfungstermin verhinderte den weiteren Betrieb der Fahrschule. Angesichts der finanziellen Lage und der fehlenden Fahrschulgenehmigung ist die Gesellschaft nicht mehr in der Lage, ihren Verbindlichkeiten nachzukommen.

Ein noch zu bestellender Insolvenzverwalter wird prüfen, ob eine Fortführung des Unternehmens im Interesse der Gläubiger möglich ist.