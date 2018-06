La Strada, das internationale Festival für Figuren- und Straßentheater in Graz findet 2018 vom 27. Juli bis 4. August statt. Künstler aus 8 Nationen kommen in die steirische Landeshauptstadt um mit heimischen Kollegen die Stadt zu durchwirken und Grenzen auszuloten . Die Hauptdarsteller von La Strada 2018 sind wie immer die Einwohner von Graz. Erst durch ihre aktive Beteiligung wird das Festival zu einem einzigartigen Erlebnis.

Das Projekt Foreign Tongues der österreichischen Tanzcompagnie Liquid Loft wie auch die Straßenoper von aXe Graz wurden mit Unterstützung des internationalen Netzwerkes IN SITU entwickelt. Auch das Figurentheaterstück The Paper Man der britischen Gruppe Improbable und eine Produktionen des Neuen Zirkus, Bestias von Baro d’evel, sind unter anderem Koproduktionen von La Strada. Zum Abschluss des Festivals platziert der französi­sche Komponist Pierre Sauvageot in seinem Grand Ensemble Musiker auf den Balkonen einer Wohnsiedlung platziert.

La Strada Fotos

Harmonic Fields – Schöckl Ost Plateu

2012 befand sich außerhalb von Graz eine Kunstinstallation namens Harmonic Fields vom Künstler Pierre Sauvageot am Schöckl (Plateau – Ostgipfel). Windharfen und Glockenspiele, Klangschalen, Trommeln, Celli, balinesische Flöten und wohl auch ein Klapotetz aneinander. Instrumenten, in deren Saiten, Ventilen, Membranen erklingen, wenn der Wind über den Schöckl bläst. Während einer Wanderung auf den Hausberg der GrazerInnen konnten wir ein paar Impressionen in einem Video einfangen:

Das aktuelle La Strada Programmheft 2018 kann auf issuu.com angesehen werden.