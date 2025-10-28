Ein gefährlicher Zwischenfall hat sich in der Nacht auf Samstag in Seiersberg ereignet. Zwei Motorradfahrer ignorierten eine Polizeikontrolle und gefährdeten dabei zwei Beamte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Flüchtigen entkommen.

Kontrolle mit brenzligem Ausgang

Gegen 21:20 Uhr führten Polizisten der Inspektion Seiersberg Verkehrskontrollen in der Feldkirchner Straße durch. Zeitgleich meldete die Landesleitzentrale, dass zwei Motorräder ohne Kennzeichen, ohne Licht und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Westen unterwegs seien.

Kurz darauf tauchten die beiden Maschinen auf. Als die Beamten die Lenker mit einer Leuchtkelle stoppen wollten, wendete einer und flüchtete in Richtung Osten. Der zweite Fahrer reagierte jedoch anders – er beschleunigte stark und raste direkt auf die beiden Polizisten zu. Nur durch einen schnellen Sprung zur Seite konnten sie eine Kollision verhindern.

Flüchtiger mit Motocross-Maschine

Der Unbekannte setzte seine Flucht in einer 30 km/h-Zone mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Feldkirchen fort. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, doch trotz einer groß angelegten Fahndung verlor sich die Spur der beiden.

Polizei bittet um Hinweise

Laut Zeugenaussagen trug der flüchtige Motorradfahrer einen grauen Kapuzenpullover und einen Motocross-Helm. Sein Motorrad wird als oranges-graues Modell mit Stollenreifen beschrieben – vermutlich mit mehr als 125 ccm Hubraum.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Motorradlenker. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Seiersberg unter der Telefonnummer 059 133/6130 erbeten.