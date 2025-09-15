Am Sonntagabend, 14. September 2025, ereignete sich auf der Andritzer Reichsstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Lenkerin und ihr 34-jähriger Beifahrer, beide aus Graz, wurden dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen war die Fahrerin kurz vor 18 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw, stieß gegen einen weiteren Baum und kam stark beschädigt an einer Böschung zum Stillstand. Der Beifahrer konnte sich selbst befreien, erlitt jedoch schwere Verletzungen. Die Lenkerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an. Mehrere Ersthelfer sicherten das Unfallauto bereits vor dem Eintreffen provisorisch und kümmerten sich um die Verletzte. Die Einsatzkräfte führten schließlich eine Crashrettung durch: Das auf der Seite liegende Fahrzeug wurde mit einer Seilwinde aufgerichtet, die Beifahrertür mit hydraulischem Gerät entfernt und die Frau mittels Spineboard befreit.

Vor Ort gelang es dem Notarztteam, die 38-Jährige erfolgreich zu reanimieren. Beide Verletzten wurden anschließend ins LKH Graz gebracht. Die Fahrerin befindet sich in einem kritischen Zustand.

Foto: BFG