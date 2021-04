Nähe Flughafen: Unbekannte schossen mit CO2-Waffe auf Spaziergängerin und ihren Hund

Die 62-Jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung ging heute gegen 14:15 Uhr mit ihrem Hund auf einer Wiese nächst der Flughafenstraße beim Flughafen Thalerhof in Feldkirchen bei Graz spazieren.

Als sie kurz angehalten und in Richtung einer Firma geblickt hatte, fuhr ein unbekannter Pkw auf der Flughafenstraße an ihrem Standort vorbei. In diesem Moment hörte die Frau vermutlich drei Schüsse und verspürte einen brennenden Schmerz am rechten Oberschenkel. Auch ihr Hund jaulte kurz auf.

Als sie sich umblickte konnte sie noch einen hellen Pkw, ähnlich VW Golf, in Richtung Norden davonfahren sehen. Vermutlich befanden sich zwei Personen im Fahrzeug.

Die 62-Jährige erlitt eine leichte Verletzung und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Ob der Hund verletzt wurde ist noch unklar, er wies bei einer ersten Nachschau keine Verletzungen auf. Aufgrund der Angaben vermutet die Polizei, dass es sich bei der Waffe um eine CO2-Waffe handelt. Hinweise zur Täterschaft sind erbeten an die Polizeiinspektion Feldkirchen bei Graz unter der Nummer 059133/6133.