Mehrere Messerattacken innerhalb zwei Tagen in Graz

Seit letzten Freitag kam es in Graz zu einigen Attacken mit Messern als Tatwaffe. Hier der Rückblick:

Jakomini: Raubüberfall auf Trafik – Täter mit Messer bewaffnet

Am 18. Februar überfiel ein derzeit noch unbekannter Täter eine Trafik in Graz – Jakomini und erbeutete dabei Bargeld. Dieser betrat gegen 17:15 Uhr mit einem Messer bewaffnet die Trafik und forderte von der Trafikantin die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte kam der Forderung nach, woraufhin der Mann vom Tatort vermutlich in Richtung Mur-Radweg flüchtete. Die Trafikantin blieb unverletzt.

Der Mann ist 18 bis 25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hat eine korpulente Statur und südländisches Aussehen. Der Täter sprach Deutsch mit Akzent. Er war mit einer dunkelblauen oder schwarzen Winterjacke bekleidet, welche im Brustbereich weiß-rote (etwa fünf cm breite) Streifen aufwies. Die Kapuze der Jacke hatte er über die Haube gezogen. Er trug zudem eine dunkle Schutzmaske im Gesicht.

Mondscheingasse / Radetzkybrücke: Männer mit Messer attackiert

Samstagfrüh, 19. Februar 2022, kam es wieder im Bezirk Jakomini zeitnah zu zwei Messerattacken auf zwei Männer. Diese wurden dabei unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 0:30 Uhr wurde eine Streife in die Mondscheingasse beordert, nachdem ein 22-jähriger Grazer eine Verletzung nach einer Messerattacke angezeigt hatte. Der Mann gab an, von zwei unbekannten Frauen mit einem Messer grundlos attackiert worden zu sein. Der 22-Jährige wies Schnitt- und Stichverletzungen am Oberkörper sowie im Kopf- und Halsbereich auf und wurde in das LKH Graz gebracht.

Im Rahmen einer sofortigen Alarmfahndung wurde im Bereich der Radetzkybrücke ein zweites Opfer, das mit einem Messer attackiert worden war, angetroffen. Der 17-jährige Iraker trug bei dem Vorfall ebenfalls Verletzungen davon. Die Angaben zu den Täterinnen stimmten laut der Polizei mit jenen des 22-Jährigen überein. Die beiden Tatverdächtigen, zwei 18-Jährige aus Graz, konnten im Zuge der Fahndung festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht werden.

Im zeitlichen Zusammenhang mit den Attacken wurde eine Streife zudem zu einem Brandereignis in der Mondscheingasse beordert. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass dieser Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls von den zwei Frauen verursacht worden ist. Das Tatmotiv ist bisher nicht bekannt. Weitere Ermittlungen werden geführt.

Eggenberg: 25-Jähriger schlug zwei Männer vor Supermarkt und stach mit Messer zu

Ein 25-Jähriger steht im Verdacht am Samstagnachmittag, 19. Februar 2022, zwei Bettler (50, 54 Jahre alt) vor einem Supermarkt attackiert zu haben. Den 50-Jährigen soll er mit einem Messer bedroht haben. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Gegen 13.30 Uhr verständigte eine Zeugin via Notruf die Polizei über einen Raufhandel vor einem Supermarkt in der Gaswerkstraße (Anmerkung der Redaktion: Vermutlich beim dortigen Billa Plus). Beim Eintreffen der Polizisten berichteten zwei Bettler, die vor dem Supermarkt Musik abgespielt hatten, dass sie von einem unbekannten Mann attackiert worden seien. Der Mann hatte sich bereits beim Betreten des Supermarktes abfällig über die Musik geäußert und schließlich beim Herauskommen dem 54-Jährigen aus dem Bezirk Weiz einen Faustschlag versetzt.

Anschließend versuchte der Mann, auf den am Boden sitzenden 50-jährigen ungarischen Freund einzutreten. Dieser wehrte sich und versetzte dem Angreifer einen Faustschlag in die Bauchgegend. Daraufhin zog der Verdächtige ein Messer und stach damit in Richtung des 50-Jährigen. Dieser wehrte sich abermals, woraufhin der Verdächtige in eine Straßenbahn flüchtete.

Polizisten stellten den 25-Jährigen aus Graz kurze Zeit später in der Straßenbahn und nahmen ihn fest. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der Verdächtige, er stand unter Einfluss verbotener Substanzen, wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Der 50-jährige Ungar wird angezeigt.