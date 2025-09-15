Ein riskantes Fluchtmanöver mit einem E-Scooter endete am Samstagabend in Graz mit einer Festnahme. Ein 16-Jähriger lieferte sich im Bezirk Lend eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei und verletzte dabei einen Beamten.

Rasante Flucht durch Graz

Gegen 20:45 Uhr bemerkte eine Streife am Eggenberger Gürtel einen E-Scooter ohne Licht, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als die Polizisten den Jugendlichen stoppen wollten, ignorierte er sämtliche Anhalteversuche und raste mit bis zu 74 km/h durch den Stadtverkehr. Dabei fuhr er über Gehsteige und missachtete mehrfach Verkehrsregeln – eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.

Angriff auf Polizisten

Die Flucht führte schließlich in die Babenberger Straße, wo der Jugendliche auf einen Parkplatz einbog. Während einer der Beamten zu Fuß die Verfolgung aufnahm, versuchte der Lenker plötzlich zu wenden. Mit hoher Geschwindigkeit steuerte er direkt auf den Polizisten zu und rammte ihn frontal. Beide stürzten zu Boden.

Trotz des Sturzes hielt der Beamte den Jugendlichen an den Beinen fest, bis Unterstützung eintraf. Gemeinsam konnten die Polizisten den 16-Jährigen überwältigen und festnehmen.

Festnahme und Anzeigen

Der Jugendliche, ein ukrainischer Staatsbürger, wurde ins Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie zahlreicher Verwaltungsübertretungen. Auch die Zulässigkeit seines leistungsstarken E-Scooters wird überprüft.

Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst trotz leichter Blessuren fortsetzen. Der Jugendliche erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Foto: Symbolbild