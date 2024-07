Unter Medikamente: Frau flüchtete mit 150 km/h vor Polizei

Kurz vor 15 Uhr kam es am 25. Juli zu einem Einsatz der Polizei im Bezirk Leibnitz, nachdem Anzeige über eine offenbar durch Medikamente beeinträchtigte Pkw-Lenkerin erstattet wurde. Diese soll kurz zuvor in einer Arztordination vorstellig gewesen sein, bevor sie mit einem Pkw die Flucht ergriff.

Zahlreiche Polizeistreifen in der Südsteiermark nahmen in der Folge aufgrund einer angenommenen Selbst- und Fremdgefährdung die Fahndung nach der 43-jährigen Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Südoststeiermark auf. Sie konnte mit ihrem Pkw in Wagna gesichtet werden, wobei sie mehrere Anhalteversuche der Polizei ignorierte und die Flucht ergriff. Dabei raste die 43-Jährigen zum Teil auf errichtete Straßensperren frontal zu, wobei Kollisionen nur durch Ausweichmanöver verhindert werden konnten.

In der Folge flüchtet die Frau mit waghalsigen Fahrmanövern und Geschwindigkeiten bis zu 150 km/h mehrere Kilometer über Landscha (B67), Wagendorf (L208) und die Schwarzautalstraße (L624) bis nach Labuttendorf.

Dort konnten Polizeistreifen die Frau schließlich nach rund 30 Minuten zum freiwilligen Halt im Bereich einer aufgelassenen Tankstelle bewegen. Dabei wurde auch ein Streifenwagen leicht beschädigt, nachdem der Pkw der 43-Jährigen im Zuge der letztlich widerstandslosen Festnahme mit einem in den Weg gestellten Streifenwagen touchierte.

Die leicht alkoholisierte und offenbar unter Medikamenteneinfluss stehenden Frau wurde umgehend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Fahrt bzw. nach Personen, die von waghalsigen Ausweichmanövern der Verfolgungsfahrt entlang der angeführten Stracke betroffen waren. Hinweise sind unter 059133/6175 an die Polizeiinspektion Straß in Steiermark erbeten.