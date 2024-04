Sturmböen am Ostermontag: Zwei Unfälle mit drei Tofesopfer

Gleich drei Todesopfer innerhalb weniger Minuten waren am Ostermontag in der Oststeiermark zu beklagen. Während auf der L404 bei Ilz ein Ehepaar (80 und 84) während der Fahrt im Pkw von einem umfallenden Baum erschlagen wurde, kam ein 59-Jähriger auf der L442 von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Auch er starb noch an der Unfallstelle.