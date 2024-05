Über 170 km/h: Motorrad beschlagnahmt, Führerschein weg

Am 5. Mai 2024 machte ein Polizist der Polizeiinspektion Eisenerz auf der B115 (Steirische Eisenstraße) gerade Geschwindigkeitsmessungen. Dabei nahm er gegen 14.30 Uhr ein lautes Motorengeräusch eines Motorrades von Eisenerz kommend in Richtung Präbichl wahr. Eine Messung des Motorrades kurz vor der Passhöhe zeigte eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 73 km/h an. Erlaubt waren 100 km/h. Der Motorradfahrer war somit mit 173 km/h unterwegs.

Der 66-jährige Motorradlenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag konnte schließlich im Ortsgebiet von Vordernberg angehalten werden. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

Über Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Leoben wurde zudem das Motorrad vorläufig beschlagnahmt. Als Rechtfertigung gab der Lenker an, er habe sein Motorrad sowie die Strecke testen wollen.

Ein Alkotest verlief negativ.

