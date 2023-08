Bomben detonierten an zwei Autos in der Südsteiermark

In der Südsteiermark ermittelt die Polizei, nachdem eine bislang unbekannte Person am 18. August 2023 offenbar Sprengsätze an zwei Autos in Leibnitz angebracht hatte. Es kam zu zwei Detonationen.

Ein unbekannter Täter dürfte in der Zeit zwischen 18.45 und 21 Uhr Sprengsätze an der Unterbodenplatte von zwei geparkten Autos angebracht haben. Diese detonierten in der Folge, wobei ein Sprengkörper an einem geparkten Fahrzeug ausgelöst wurde.

Ein Zweiter detonierte, als der Fahrzeugbesitzer sein Fahrzeug bereits in Bewegung gesetzt hatte und einige Kilometer gefahren war. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde bei diesen beiden Detonationen jedoch niemand.

Zur selben Zeit fand im unmittelbaren Nahbereich eine Gebetsstunde der Glaubensgemeinschaft „Zeugen Jehovas“ statt, an der beide Fahrzeugbesitzer teilnahmen. Ein Zusammenhang mit dieser Veranstaltung ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Kriminalisten des Landeskriminalamtes Steiermark, Sprengstoff-Experten der Polizei sowie der Entschärfungsdienst nahmen umgehend die Ermittlungen auf. Auch eine Tatortarbeit bzw. Spurensicherung wurde noch in der Nacht durchgeführt. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat bereits eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Auch potenziell gefährdete Einrichtungen werden sensibilisiert und polizeilich verstärkt überwacht.