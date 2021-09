Zählstation für den Radverkehr am Marburger Kai in Betrieb genommen

Dass an Spitzentagen bis zu 9000 Radler:innen auf Grazer Radwegen unterwegs sind ist bekannt, nun weiß man die Zähldaten genauer und plakativer: die erste digitale Zählanlage für den Radverkehr ist am Marburger Kai / Andreas-Hofer-Platz in Betrieb genommen worden.

Die von der Firma VKT Verkehrs- und Informationstechnik errichtete Anlage funktioniert über Induktionsschleifen im Boden, die die Überfahrten in beide Richtungen messen. Ein LED-Display zeigt die Zahlen tagesaktuell und für das laufende Jahr an.

Bei der Anlage handelt es sich um ein Pilotprojekt im Rahmen der „Radoffensive“. Die Daten der Zählstation sollen künftig in den Verkehrsrechner eingespeist werden und können so im Gesamtverkehrsmanagement der Stadt berücksichtigt werden. Gedacht ist daran, die seit 17 Jahren in Betrieb befindlichen, eher unscheinbaren 5 Überkopf-Radarmessanlagen (Daten hier abrufbar) sukzessive im Stadtgebiet durch Geräte dieses neuen Typs zu ergänzen.

Es ist optisch ansprechend, damit wird auch die Sichtbarkeit des Radverkehrs erhöht. Der Beitrag, den die Radlerinnen und Radler im Alltagsverkehr unserer Stadt leisten, wird sozusagen zum Leuchten gebracht.

sagt Stadträtin Elke Kahr. Mit Wolfgang Feigl, Leiter der Verkehrsplanung, und sein Mitarbeiter Markus Kronheim unterzogen sie einem ersten Funktionstest, u.a. auch die Steuerung per Fernwartung.