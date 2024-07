Annagraben in Weinitzen wieder befahrbar

Nach den heftigen Unwettern am 8. Juni 2024 herrschte in weiten Teilen der Steiermark Ausnahmezustand. Von einem Murenabgang zwei Meter hoch verschüttet wurde auch die L 329 (Radegunder Straße), womit der Annagraben in der Gemeinde Weinitzen im Nordosten von Graz total gesperrt werden musste.

Heute Morgen gab es noch eine Begehung durch die zuständigen Stellen des Landes und Vertreter der Wildbach- und Lawinenverbauung. Die erfreuliche Nachricht ist, dass diese Totalsperre ab heute zirka 12 Uhr aufgehoben werden kann. Wir bedanken uns bei Feuerwehr, Straßenerhaltungsdienst und allen beteiligten Firmen, aber auch bei der Wildbach- und Lawinenverbauung, die einen Ablenkdamm errichtete.

sagen Landeshauptmann Christopher Drexler und Verkehrsreferent LH-Stellvertreter Anton Lang.

Die Sperre der L 329 im Bereich der Klamm wird nach aktuellem Stand bis voraussichtlich Ende des Jahres aufrecht bleiben müssen.

Foto: Land Steiermark