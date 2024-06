Zwei Verkehrsunfälle mit Linienbussen in Graz

Ein 37-Jähriger aus Graz befuhr gegen 11:20 Uhr mit einem Linienbus die Körösistraße in südliche Richtung und beabsichtigte die Kreuzung Körösistraße/Grabengürtel geradeaus zu übersetzen.

Laut Angaben des Lenkers fuhr er bei Grünlicht in die genannte Kreuzung. Auf Höhe der Auffahrrampe Grabengürtel Fahrtrichtung Osten bemerkte er, einen von rechts in die Kreuzung einfahrenden Pkw, gelenkt von einer 61-Jährigen aus Graz, die laut Angaben des Buslenkers bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren sei.

Die 61-Jährige gab an, dass sie bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren sei und nach links in die Körösistraße einbiegen habe wollen. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Unfall verletzte sich die 61-Jährige leicht im Bereich der rechten Hand und wurde vom Rettungsdienst ins UKH Graz verbracht, wo sie ambulant behandelt wurde.

Ebenfalls leicht verletzt wurde der 37-jährige Buslenker im Bereich des Nackens und gab an, dass er sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben werde. Der im Pkw der 61-Jährigen mitgefahrene 28-jährige Sohn der Lenkerin blieb durch den Unfall unverletzt. Ebenso wurden keine Fahrgäste im Bus verletzt.

Unfall #2: Linienbus der Linie 65

Ein ebenfalls 37-jähriger Buslenker fuhr gegen 12 Uhr den Linienbus der Linie 65 auf der Alten Poststraße in Fahrtrichtung Gösting. In dem Bus befanden sich ca. zehn Fahrgäste, unter anderem eine 57-Jährige aus Graz.

Laut Angaben des Buslenkers stolperte auf Höhe der Hausnummer 109 plötzlich ein Skateboardfahrer mit dem Board auf den Fahrradstreifen direkt rechts vor dem Bus und kam der Fahrbahn bzw. dem Linienbus gefährlich nahe. Aufgrund dessen bremste der Buslenker stark ab, wodurch die bereits im Linienbus stehende 57-Jährige die Balance verlor und stürzte.

Der unbekannte Skateboardfahrer verließ anschließend zu Fuß die Unfallstelle. Die 57-Jährige wurde leicht an beiden Ellbogen verletzt, unterschrieb jedoch noch vor Ort einen Revers beim Rettungsdienst. Alle anderen Fahrgäste blieben unverletzt.