In Graz-Eggenberg ereignete sich Montagmittag, dem 1. September 2025, ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Der Mann wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Informationen steuerte ein 34-jähriger Fahrer eine Garnitur der Linie 7 gegen 13:00 Uhr in Richtung Süden. Er näherte sich der Endstation Wetzelsdorf, als plötzlich ein 48-jähriger Fußgänger die Gleise betrat. Dabei kam es zur Kollision.

Der Fußgänger stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes versorgten ihn vor Ort und brachten ihn anschließend ins UKH Graz. Die Straßenbahn selbst blieb unbeschädigt.

Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.

Foto: Symbolbild