In der Grazer Annenstraße kam es am Donnerstagabend, dem 13. November 2025, zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall: Eine Straßenbahn der Linie 4 prallte auf Höhe der Quergasse mit einem sogenannten Tuk Tuk zusammen. Der Fahrer des dreirädrigen Elektrofahrzeugs wurde dabei verletzt.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 19:30 Uhr, als die Straßenbahn stadteinwärts unterwegs war. Der 40-jährige Lenker des Tuk Tuks übersah offenbar die herannahende Garnitur und fuhr in den Gleisbereich ein. Die Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug.

Der Tuk Tuk-Fahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht.

Die Fahrgäste der Straßenbahn und der Fahrer blieben unverletzt. Das Tuk Tuk wurde schwer beschädigt. Der 40-Jährige wird wegen des Vorfalls angezeigt.