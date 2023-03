Wieder krachte ein Auto in ein Schaufenster in Graz

Am Sonntagnachmittag prallte eine 79-Jährige mit ihrem Auto gegen ein Schaufenster.

Gegen 15.30 Uhr parkte die Frau aus Graz aus einem Parkplatz in der Hamerlinggasse aus. Im Zuge des Ausparkmanövers dürfte sie die Kontrolle über ihren Pkw verloren haben und fuhr frontal in das Schaufenster vom Reisebüro GEO Reisen.

Es kam zur Zerstörung des Fensterglases und zu Beschädigungen des Inventars. Die 79-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Bereits Mitte Jänner krachte ein 79-jähriger Lenker mit seinem Auto in der Grazer Murgasse in eine Auslage. So wie beim gestrigen Fall hatte er die Kontrolle über sein Auto verloren.