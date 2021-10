Täter ausgeforscht: Festnahme nach schwerer Körperverletzung im Stadtpark

Am 2. Juni 2021 zeigte ein 26-jährige Afghane aus Graz in der Polizeiinspektion Graz-Riesplatz eine schwere Körperverletzung an. Dabei gab er an, in der Samstagnacht rund eineinhalb Wochen zuvor (am 23./24. Mai 2021) von einem Unbekannten im Grazer Stadtpark attackiert und schwer verletzt worden zu sein. Grund dafür soll ein Streit mit einem Mädchen gewesen sein, wobei sich der 26-Jährige auf die Seite des Mädchens gestellt haben soll. In der Folge versetzte der vorerst Unbekannte dem 26-Jährigen einen wuchtigen Fußtritt gegen den Kopf. Dabei erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen, wie einen Schädel-Bruch und Gehirnblutungen.

Eine stationäre ärztliche Behandlung verweigerte der 26-Jährige vorerst. Der Mann leidet seither an starken Kopfschmerzen, Seh- und Konzentrationsproblemen. Ob schwerwiegende Dauerfolgen zu erwarten sind, ist noch Gegenstand von Ermittlungen durch Sachverständige.

Erhebungen der Polizei führten zu einem bereits polizeilich bekannten 21-jährigen Türken aus Graz

Nach dem Bekanntwerden der schweren Verletzungen übernahmen Polizisten des Grazer Kriminalreferats die Ermittlungen, zudem vorerst kein Hinweis auf eine Täterschaft erlangt werden konnte. Umfangreiche Erhebungen der Kriminalisten führten letztlich zu einem bereits polizeilich bekannten 21-jährigen Türken aus Graz. Er war bereits vor Jahren wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Zeugen konnten den 21-Jährigen im Rahmen einer Wahl-Lichtbildvorlage (Gegenüberstellung mittels Bilder) eindeutig als Täter identifizieren.

Nachdem vorerst lediglich eine Scheinmeldeadresse des 21-Jährigen in Erfahrung gebracht werden konnte, gestaltete sich die Fahndung nach dem Tatverdächtigen anfangs schwierig. Kriminalisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark forschten letztlich den Aufenthaltsort des Mannes aus. EGS-Kräfte nahmen den 21-Jährigen am 4. Oktober 2021 über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz fest. Er bestreitet die Tat. Der 21-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert und befindet sich in Haft.