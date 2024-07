Freitagmittag kam es in einem Mehrparteienhaus in der Kaiserfeldgasse zu einem Mord und Selbstmord. Ein 29-Jähriger steht im Verdacht, tödliche Schüsse auf eine 23-Jährige abgegeben und sich im Anschluss selbst getötet zu haben. Sämtliche Einsatzkräfte der Polizei standen im Einsatz. Großräumige Sperren wurden eingerichtet.

Polizeigroßeinsatz in Grazer Innenstadt – Schüsse in der Kaiserfeldgasse

(Aktualisierung) Zu Mittag fand heute in der Grazer Innenstadt ein Polizeieinsatz statt. Es wurden Absperrmaßnahmen im Bereich Kaiserfeldgasse eingerichtet. Unsere Redaktion war gerade zur Mittagszeit nach einem Medientermin mit dem Innenminister im Volksgarten auf dem Weg in die Innenstadt, als mehrere Polizeiautos mit Blaulicht in die Stadt rasten.

Gegen 11:35 Uhr betrat ein 29-Jähriger aus Graz mit einem Gewehr bewaffnet die Räume einer Rechtsanwaltskanzlei in der Kaiserfeldgasse. Nach derzeitigem Ermittlungstand dürfte der Mann mehrere Schüsse aus der legal besessenen Langwaffe auf eine 23-jährige Angestellte der Kanzlei abgegeben haben. Die Frau wurde tödlich getroffen. Im Anschluss dürfte der 29-Jährige die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben.

Kanzleimitarbeitern, die die Schüsse wahrgenommen hatten, lösten telefonisch einen Großeinsatz unter Beteiligung des Einsatzkommandos Cobra, des Polizeihubschraubers und anderer Spezialeinheiten aus. Das Gebiet um den Tatort wurde großräumig abgesperrt. Als die Rettungskräfte zum Tatort gelangen konnten, konnten diese nur mehr den Tod der beiden Personen feststellen.

Polizeigroßeinsatz in Grazer Kaiserfeldgasse. Zu Mittag rasten einige Einheiten in Richtung Zentrum pic.twitter.com/lz4YeUJi3v — Inside Graz (@insidegraz) July 12, 2024

Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen aufgenommen. Der genaue Tathergang sowie die Motivlage sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Tatverdächtige bislang unbescholten und polizeilich nicht bekannt.