Nachtsperren der A2 zwischen Graz Ost und Feldkirchen / Flughafen Graz

Durch die Umleitung wird es in den zwei Nächten zu einer hohen Verkehrsbelastung in Liebenau und Puntigam kommen.

Im Zuge der Bauarbeiten für die Koralmbahn wird der Verkehr auf der A2 Südautobahn in der Nacht von 22. April auf 23. April sowie von 23. April auf 24. April umgeleitet. Notwendig macht die Sperre der Einbau einer neuen Eisenbahnbrücke, die über die A2 gehoben wird.

Für den Autobahnverkehr wurde ein Umleitungskonzept durch das Grazer Stadtgebiet erarbeitet:

Die Nachtsperren finden am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Graz Ost und Feldkirchen/Flughafen Graz statt. Freitag 22.4., 22:00 Uhr bis Samstag 23.4., 7:00 Uhr und Samstag 23.4., 22:00 Uhr bis Sonntag 24.4., 10:00 Uhr

Die Sperre gilt in beide Fahrtrichtungen.

Umgeleitet wird der Verkehr über den Knoten Raaba, den Südgürtel, die Puntigamer Brücke und die Triester Straße.

Die neue Eisenbahnbrücke entsteht im Rahmen der neuen Koralmbahn im Abschnitt zwischen Graz und Weitendorf und kreuzt die Südautobahn bei km 218,721. Sie besteht aus zwei Widerlagern, einem Mittelpfeiler und den Tragwerken für zwei Gleise. Insgesamt ist die neue Brücke rund 50 Meter lang und rund 340 Tonnen schwer.

Um die Auswirkungen auf den Verkehr so kurz wie möglich zu halten, sind die einzelnen Arbeitsschritte im Vorfeld durchgeplant. Dabei wird zunächst die bestehende Radwegbrücke zwischenzeitlich ausgehoben und neben der Baustelle gelagert. Danach können erst die Tragwerke – bestehend aus je zwei Brückenteilen – sorgsam eingehoben werden.

Der Bereich zwischen Graz und Weitendorf ist der letzte große Rohbauabschnitt der neuen Hochleistungsstrecke zwischen Graz und Klagenfurt. Neben mehreren Brückenbauwerken entsteht hier auch eine 3,2 km lange Unterflurtrasse. Züge tauchen künftig südlich der A2 Querung ab, fahren unter der B67 vorbei am Flughafen und kommen bei Zettling wieder an die Oberfläche. Rund zwei Drittel der Unterflurtrasse sind im Rohbau bereits fertiggestellt. Auch der Güterterminal Süd (Cargo Center Graz) wird hier künftig an die neue Koralmbahn angebunden.

Bild: © ÖBB/3D-Schmiede