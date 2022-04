Am 10. April 2022 wurde eine 59-jährige Motorradlenkerin von einem unbekannten Fahrzeuglenker in Graz – Puntigam zu Sturz gebracht und schwer verletzt. Nun fahndet die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem unbekannten Fahrzeuglenker.

Die 59-Jährige fuhr gegen 17:10 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Rudersdorfer Straße in Richtung Norden. An der Kreuzung mit der Puntigamer Straße hielt sie aufgrund von Rotlicht an der dortigen Ampel an. Als die Ampel auf Grün schaltete, bog sie nach rechts in die Puntigamer Straße ein.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker mit einem weißen Pkw von der Puchstraße kommend mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit in die Puntigamer Straße ein und kollidierte mit der Motorradlenkerin.

Nach der Erstversorgung wurde die Frau mit schweren Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert. Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr ohne anzuhalten davon.

Laut den Ermittlungen dürfte es sich bei dem Fahrzeug um einen „ Pick up “, weiß lackiert, handeln.

“, weiß lackiert, handeln. Markant an dem Fahrzeug ist ein Streifen beginnend von der Motorhaube bis zum Lufteinlass und weiter über das Fahrzeugdach.

Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte nach dem Verkehrsunfall seine Fahrt in östliche Richtung fort.

Mit den Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nun nach dem unbekannten Fahrzeuglenker. Zeugen, die Hinweise zum angeführten Fahrzeug bzw. den Fahrzeuglenker geben können, werden ersucht, sich mit der Verkehrsinspektion Graz 1, Tel. Nr.: 059 133/65 41 10, in Verbindung zu setzen.

Foto: LPD