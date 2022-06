Grazer CityRadeln muss niederländischem Königspaar weichen

Weil das Königspaar eines der fahrradfreundlichsten Länder der EU Graz besucht und sich sogar über die geplante Grazer Radoffensive informiere will, muss eine beliebte Grazer Radveranstaltung am Mittwoch abgesagt werden.

Ironie pur. Das niederländische Königspaar besucht Österreich und ist am Mittwoch auch in Graz zu Gast. Zum Abschluss des Staatsbesuches steht die Präsentation der Grazer Radoffensive 2030 auf der Murinsel auf dem Programm. Begrüßt werden die Staatsgäste dort von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Dadurch fällt aber der Start des beliebten Grazer CityRadeln, eine Initiative der Verkehrsabteilung um Fahrradfahren in Graz zu forcieren, schon wieder aus. Die ersten zwei Termine mussten schon wegen Schlechtwetter abgesagt werden.

Die Veranstalter hatten noch versucht, um 19 Uhr statt um 18 Uhr zu starten. Die Begründung der Polizei:

Aufgrund der Bewältigung eines Verkehrseinsatzes anlässlich des Staatsbesuches des niederländischen Königspaares am 29.06.2022 in Graz, muss der Termin für das Cityradeln am 29.06.2022, 18:00 Uhr, leider abgesagt werden. Aufgrund der Tatsache, dass an diesem Tag sowohl alle verfügbaren Verkehrsdienstkräfte und andere Polizeikräfte im Einsatz sind als auch, dass Streckenteile der vorgesehenen Route sich auf Zufahrten und Örtlichkeiten der Programmpunkte des niederländischen Königspaares befinden, ist die Durchführung der Veranstaltung „Cityradeln“ auch aus verkehrs- und sicherheitspolizeilichen Gründen nicht durchführbar.

Am 29. Juni kommt König Willem-Alexander und Königin Máxima am Bahnhof Graz an, begleitet wird das Königspaar von Bundespräsident Van der Bellen und seiner Gattin Doris Schmidauer. Noch-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wird die Staatsgäste begrüßen.

Das Königspaar besucht dann gemeinsam mit dem Bundespräsidenten und seiner Gattin sowie Bundesministerin Leonore Gewessler und Bundesminister Martin Kocher die AVL List GmbH. Begrüßt werden die Gäste von CEO Helmut List, der sie durch das Firmengelände führt.

Auf Einladung von Bürgermeisterin Elke Kahr werden sich König Willem-Alexander und Königin Máxima im Beisein des Präsidentenpaars ins Goldene Buch der Stadt Graz eintragen. Abschließend informiert sich das Königspaar wie bereits erwähnt auf der Murinsel über die Grazer Radoffensive.

