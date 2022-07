In der Nacht auf Samstag stahl im Grazer Stadtgebiet ein 30-jähriger Rumäne einen 20 Jahre alten Pkw. Der Mann flüchtete mit dem Fahrzeug nach Judendorf-Straßengel, dort verursachte er einen Verkehrsunfall.

Mit einem in Graz gestohlenem Auto Unfall in Judendorf-Straßengel verursacht

Polizisten der Polizeiinspektion Eggenberg starten gegen 00.30 Uhr eine Fahndung nach einem gestohlenen Auto. Dieses befand sich laut einem Pizzazustelldienst zuletzt in der Friedhofgasse und war für die Dauer einer Essenszustellung unversperrt.

Da der Fahrzeugschlüssel während der Dauer der Zustellung stecken blieb, konnte der Täter mit dem 20 Jahre alten Auto rasch in Richtung Norden flüchten. Mehrere Polizeistreifen, darunter auch Beamte der Polizei Hitzendorf beteiligten sich an den Fahndungsmaßnahmen.

Während der Fahndung bekamen Hitzendorfer Polizisten den Hinweis, dass ein Auto gegen die Hauswand vom Café Marianne in Judendorf-Straßengel gefahren sei und der Fahrzeuglenker flüchten wolle. Passanten würden den Mann zirka 150 Meter vom Unfallort entfernt anhalten. Die Polizisten trafen gegen 1 Uhr ein und stellten schnell einen Zusammenhang mit dem in Graz gestohlenen Pkw her.

Bei der Erstbefragung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen Mann um einen 30-jährigen Rumänen handelt. Der Mann zeigte sich zum Diebstahl geständig. Zur weiteren Abklärung des Sachverhaltes wurde er zur Polizeiinspektion Hitzendorf gebracht. Ein dort durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Polizisten der Polizeiinspektion Eggenberg führen nun die weiteren Ermittlungen zum Strafrechtsdelikt. Der Rumäne wird der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Der nicht mehr fahrbereite, beschädigte bzw. gestohlene Pkw wurde sichergestellt. Eine Abschleppfirma transportierte das Fahrzeug nach Graz.