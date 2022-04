Viele Hundebesitzer klagen über den Mangel an Hundewiesen in ihrer Nähe. Obwohl in Graz gut 14.000 Hunde leben, gibt es lediglich 16 Hundewiesen. In fünf Stadtbezirken (Innere Stadt, St. Leonhard, Ries, Mariatrost, Andritz) befindet sich keine einzige und auch in anderen Bezirken ist der Weg zur nächsten Hundewiese oft sehr weit.

Graz soll nicht nur für uns Menschen, sondern auch für unsere tierischen Mitbewohner eine lebenswerte Stadt sein. Obwohl in den letzten Jahren bereits viel für Vierbeiner gemacht wurde, gibt es noch immer Verbesserungspotenzial. Aus diesem Grund fordern FPÖ Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher und Gemeinderätin Astrid Schleicher mindestens eine Hundewiese in jedem Bezirk.

Es gibt für Hunde kaum etwas Schöneres, als im Freien herumzulaufen, zu spielen und sich dabei auszutoben. Leider dürfen sie das im öffentlichen Raum nur auf Hundewiesen. In den Grazer Parkanlagen gilt nämlich aufgrund der strengen Landesgesetze die Leinenpflicht. Daher wäre es für das Tierwohl besonders wichtig, in jedem Bezirk mindestens eine Hundewiese einzurichten.

so Schönbacher. Darüber hinaus sei auch die artgerechte und moderne Ausstattung bereits bestehender Hundewiesen ein Anliegen. Man könne hier mit kleinen und kostengünstigen Veränderungen viel bewirken:

Sanfte Beleuchtung mittels Bewegungsmeldern für Licht auf den Wiesen, besonders im Winter

Einrichtung von Wasserstellen

Mehr Bäume, um für eine natürliche Beschattung im Sommer zu sorgen

Sichtschutz am Zaun

Installierung von einfachen Trainingsgeräten

Für FPÖ-Gemeinderätin Astrid Schleicher sind die Hundewiesen in Graz bereits seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen: