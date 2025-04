Laut Kleiner Zeitung sorgt die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen bei Graz für Aufregung: Mädchen, die sich für die Feuerwehrjugend interessierten, wurden abgewiesen. Die Wehr warb nur um Burschen – und nahm bislang keine Mädchen auf.

Obwohl steiermarkweit bereits ein Drittel der Feuerwehrjugend weiblich ist, zählt die Wehr in Feldkirchen 128 ausschließlich männliche Mitglieder. Erst nach Kritik von Eltern kündigte Kommandant Hannes Binder an, künftig auch Mädchen aufzunehmen.

Als Gründe nannte er fehlende weibliche Betreuerinnen und noch nicht eingerichtete Umkleiden im neuen Rüsthaus. Eine Übergangslösung über die kleinere FF Wagnitz lehnten Eltern ab.

Heute Nachmittag veröffentlichte die Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen bei Graz eine Stellungnahme auf Facebook zur Berichterstattung der Kleinen Zeitung:

Als Mitglieder der Freiwillige Feuerwehr stehen die Kameraden der FF Feldkirchen bei Graz seit mehr als 130 Jahren in verschiedensten Notlagen an der Seite der Bevölkerung. Ein äußerst breites Spektrum an feuerwehrfachlichen Aufgaben verlangt nicht nur ein hohes Maß an persönlicher Einsatzbereitschaft der Kameraden sondern auch technische Grundvoraussetzungen um diesen Herausforderungen nachkommen zu können. Aus diesem Grund adaptierte die Gemeinde gemeinsam mit dem Land Steiermark und dem Landesfeuerwehrverband im vergangenen Jahr auch das Rüsthaus der FF Feldkirchen bei Graz. Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurden auch Umkleidemöglichkeiten und Sanitäranlagen für Kameradinnen geschaffen.

Aktuell arbeitet der zuständige Feuerwehrausschuss an einem Konzept, um Frauen und Mädchen den Eintritt in den Feuerwehrdienst am Standort zu ermöglichen. Insbesondere für die Aufnahme von weiblichen Mitgliedern der Feuerwehrjugend ist es von Nöten, über geeignete Betreuerinnen zu verfügen um eine qualitativ hochwertige Ausbildung in allen Belangen sicherstellen zu können. Das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen bei Graz wird zeitgerecht über die Fortschritte dieses Vorhabens informieren.