Designmonat Graz 2020: Wenn Design die Stadt erobert

Zum zwölften Mal wird die UNESCO City of Design Graz im

Mai zur Bühne für Design. Der Designmonat Graz rückt gute Gestaltung in allen ihren Facetten ins Rampenlicht und zeigt, warum sie in einer modernen, globalisierten Welt so wichtig ist.

Die Eröffnung des Designmonat Graz findet am 7. Mai um 19.30 Uhr im Joanneumsviertel Graz statt. Das Programm läuft vom 8. Mai bis 7. Juni 2020.

Wie soll eine „bessere Zukunft“ aussehen?

In diesem Jahr steht das Thema Zukunft im Fokus: „Better Future“ zieht sich als roter Faden durch das Programm: Wie sollen wir mit Herausforderungen wie Klimawandel und Digitalisierung umgehen? Wie soll eine „bessere Zukunft“ aussehen? Um diese zu gestalten, braucht es ein Re-Design wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prozesse – und damit Gestaltungskraft und die konkreten Beiträge von Designerinnen und Designern.

Der Designmonat Graz 2020 schlägt die Brücke zwischen Design und den großen Herausforderungen unserer Zeit, thematisiert die Verantwortung von Designerinnen und Designern und zeigt konkrete Lösungsansätze für eine bessere Zukunft auf.

Mit „ Fantastic Plastic “ zieht eine vom „Moscow Design Museum“ kuratierte Ausstellung ins Joanneumsviertel ein, das 2020 wieder das Epizentrum des Designmonat Graz bildet. Die Schau zeigt, dass der Rohstoff Plastik eine wiederverwertbare Ressource ist, die Möglichkeiten bietet.

“ zieht eine vom „Moscow Design Museum“ kuratierte Ausstellung ins Joanneumsviertel ein, das 2020 wieder das Epizentrum des Designmonat Graz bildet. Die Schau zeigt, dass der Rohstoff Plastik eine wiederverwertbare Ressource ist, die Möglichkeiten bietet. Die Ausstellung „Circle Around Humanity“ im Lesliehof präsentiert nachhaltige Designprojekte aus anderen UNESCO Cities of Design.

Social and Sustainable Design

Beim „Better Future Symposion“ stehen die Themen „Social Design”, „Sustainable Design” und „Changing Urban Climate“ im Zentrum. Im designforum Steiermark wird der Gestaltungsprozess hinter dem neuen Merkur Campus in Graz gezeigt: Teile der Merkur-Residenz am Joanneumring wurden von der SelfSightSeeing Company mittels Upcycling ins neue Interior Design integriert. Im Schloss Hollenegg for Design nimmt sich die Ausstellung „Walden“ des Themas Natur und Wildnis gestalterisch an.

Design in the City: Bewährte Programmpunkte

Das Format „Design in the City“ lädt wieder dazu ein, Design zu entdecken – und auch zu kaufen. Ausgewählte Grazer Shops zeigen außergewöhnliche Produkte, einzigartige Kollektionen und herausragende Kreationen. Zahlreiche weitere Programmpunkte runden den Designmonat Graz ab – vom Fesch’Markt bis zum Festival „Fifteen Seconds“. Mit 100.000 Besucherinnen und Besuchern bei 106 Events, Workshops und Ausstellungen sorgte der Designmonat Graz im Vorjahr für eine starke Performance. 2020 bietet neue Einblicke in die heimische Kreativwirtschaft und das internationale Netzwerk sowie viel Austausch.

Titelfotocredit: OchoReSotto