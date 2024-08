Zimmerbrand im 3. Stock: Mann von Balkon gerettet

Heute um 03:17 Uhr wurde die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem Brand in der Karlauerstraße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Zimmerbrand in einer Wohnung im 3. Stock festgestellt. Ein 32-jährige Bewohner wurde am Balkon gesichtet, er hatte sich vor den Flammen dorthin geflüchtet.

Da der Bewohner aufgrund der enormen Rauchentwicklung auch am Balkon akut gefährdet war, wurde er umgehend mittels Schiebeleiter gerettet und bis zur Übergabe an den Rettungsdienst betreut.

In der brennenden Wohnung wurde eine Brandbekämpfung unter schweren Atemschutz vorgenommen. Diese zeigte binnen weniger Minuten Erfolg und es konnte Brand Aus gegeben werden. Im Zuge von Kontrolltätigkeiten in der Wohnung wurde eine Katze vorgefunden, diese war leider bereits verendet.

Der 32-jährige Bewohner wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Graz eingeliefert. Die Einsatzkräfte waren noch bis in die Morgenstunden mit Nachlösch- und Sicherungsarbeiten an der Einsatzstelle gefordert.

Die Berufsfeuerwehr stand mit 7 Einsatzfahrzeugen und 27 Einsatzkräften im Einsatz. Die Wohnung wurde durch den Brand so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie derzeit nicht bewohnbar ist. Vorsorglich wurden die restlichen Bewohner des Mehrparteienhauses von der Feuerwehr aufgefordert ihre Wohnungen vorübergehend zu verlassen.

Der Schaden sowie die Brandursache sind Gegenstand von Ermittlungen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Stadtpolizeikommando Graz geführt.

Foto: BFG