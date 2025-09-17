In den frühen Morgenstunden des 15. September kam es im Grazer Bezirk Gries zu einem brutalen Raubüberfall. Drei Männer drangen über die Dachterrasse in die Wohnung eines 21-Jährigen ein, bedrohten und attackierten ihn. Die Polizei konnte alle Tatverdächtigen innerhalb kurzer Zeit festnehmen.

Brutaler Überfall am Morgen

Gegen 8.15 Uhr verschafften sich die Männer Zutritt zur Wohnung des jungen Grazers. Unter dem Vorwand angeblicher Schulden forderten sie Geld. Als der Bewohner erklärte, dass er keine Verbindlichkeiten habe, schlugen und würgten ihn zwei Täter, während ein dritter die Wohnung durchsuchte. Die Beute bestand aus Wertgegenständen wie Parfum, Kleidung, Zigaretten, einer Geldbörse, mehreren teuren Uhren und dem Handy des Opfers. Anschließend flüchteten die Täter.

Opfer alarmiert Nachbarn

Da dem 21-Jährigen das Telefon entwendet worden war, konnte er nicht sofort die Polizei verständigen. Erst über einen Nachbarn gelang der Notruf. Innerhalb kurzer Zeit stieß eine Streife am Hauptbahnhof auf zwei Verdächtige. Bei ihnen fanden die Beamten Teile der Beute. Das Opfer erkannte die Männer, 20 und 22 Jahre alt, zweifelsfrei wieder. Beide wurden festgenommen.

Landeskriminalamt ermittelt

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Steiermark. Schon am nächsten Tag gelang es, auch den dritten Verdächtigen, einen 27-jährigen russischen Staatsbürger, auszuforschen und festzunehmen. Während die beiden jüngeren Männer gestanden, bestreiten sie, dass es jemals Schulden gegeben habe. Vielmehr hätten sie die offenstehende Terrassentür spontan als Gelegenheit für den Überfall genutzt. Der 27-Jährige zeigt sich bisher nicht geständig.

Alle drei wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen.