Heute Früh kam es zur einer Kollision zwischen einem Bus und einer Fußgängerin bei der Kreuzung Karlauergürtel / Lagergasse. Die 15-jährige Fußgängerin erlitt dabei leichte Verletzungen.

Gegen 7 Uhr 30 fuhr eine Buslenkerin aus Graz am Karlauergürtel stadtauswärts. Bei der Kreuzung Karlauergürtel / Lagergasse fuhr sie laut eigenen Angaben bei Grünlicht in die Kreuzung, um diese gerade zu überqueren. Zeitgleich überquerte die 15-jährige Fußgängerin aus Graz den dort befindlichen Schutzweg südlich in Richtung Lagergasse. Dabei kam es zu einer Kollision des Busses und der Fußgängerin.

Der Bus stieß mit der Stirnseite gegen die linke Körperseite der 15-Jährigen. Diese schleuderte es zu Boden, wodurch das Mädchen leichte Verletzungen erlitt. Die Fußgängerin wurde vom Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht.

Gegenüber der Polizei gab die 15-Jährige an, den Schutzweg bei Grünlicht überquert zu haben. Bei dem Zusammenstoß erlitten weder Buslenkerin noch Fahrgäste Verletzungen.

Aufgrund der sich unterscheidenden Aussagen der Unfallbeteiligten bezüglich der Ampelschaltphasen, sucht die Verkehrsinspektion 1 Zeugen des Unfallhergangs. Um zweckdienliche Hinweise unter 059 133 / 65 41 10 wird gebeten.