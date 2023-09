Der zweite steirische „Re-Use-Herbst“ ist in vollem Gange. Noch bis 26. September finden in der ganzen Steiermark Veranstaltungen rund um das Thema Wiederverwendung statt. Denn das Wiederverwenden von Produkten leistet einen wertvollen Beitrag zur Abfallvermeidung und ist eine wichtige Maßnahme für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Einer der Höhepunkte des heurigen „Re-Use-Herbstes“ ist der Ramsch- & Raritätenmarkt der Caritas Steiermark.

Ein Saxophon, funktionstüchtige mechanische Schreibmaschinen, Lampenschirme, Töpfe, Schütten voller Jeans und ausgefallene Kleidung von pailettenbesetzten Stilettos bis zu einem Mantel des früheren afghanischen Präsidenten Hamid Karza. Im Zuge des „Re-Use-Herbst“ findet heuer auch wieder der große Ramsch- und Raritätenmarkt von Carla in der Herrgottwiesgasse 55 in Graz statt. Auf diesem Flohmarkt werden besondere Raritäten und Einzelstücke sowie Waren aus dem gesamten Carla-Sortiment verkauft. Kitsch und Stil geben sich die Hand – ein Markt ganz nach dem Motto „Gebraucht ist das neue Neu!“

so Ingrid Winter, Leiterin des Referat Abfall- und Ressourcenwirtschaft des Landes Steiermark.

Was für den einen Ramsch ist, ist für jemand anderes ein originelles Einzelstück, an dem er lange Freude hat.“ Der Nachhaltigkeitsgedanke finde bei Carla eine dreifache Umsetzung: „Altes wird neu nutzbar gemacht, in den Beschäftigungsprojekten entstehen Arbeitsplätze, und Menschen mit kleinem Budget können günstig Kleidung, Hausrat und Spielzeug erwerben. So ermöglichen wir benachteiligten Gruppen Teilhabe.