Ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Mittwochabend bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der Brucker Schnellstraße (S6) ums Leben gekommen.

Gegen 22:35 Uhr fuhr ein 57-jähriger slowenischer Lkw-Lenker aus Richtung Kapfenberg in Richtung St. Michael, als sich kurz vor dem Brucker Tunnel das Unglück ereignete. Ein Pkw raste nahezu ungebremst auf das Heck des Sattelkraftfahrzeugs auf und schob sich unter den Anhänger.

Der Lkw-Fahrer bemerkte zunächst nur einen lauten Knall und hielt an, weil er an einen Reifenplatzer dachte. Erst beim Nachsehen entdeckte er den unter dem Anhänger verkeilten Pkw. Für den 29-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – er erlitt tödliche Verletzungen.

Die Feuerwehr benötigte rund 45 Minuten, um den Mann aus dem völlig zerstörten Fahrzeug zu befreien. Laut Polizei blieb die Tachonadel des Pkw bei 210 km/h stehen – ein Hinweis auf die extreme Geschwindigkeit, mit der der Unfall passiert sein dürfte.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.